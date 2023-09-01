Закон об ограничении продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем вступил в силу в РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, ужесточающий правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарственными препаратами и сужающий круг его потенциальных покупателей, вступил в силу в России. Исключение составят нормы, для которых предусмотрены другие сроки вступления в силу. В новых регионах РФ нормы документа будут применяться с 1 сентября 2024 года.

Закон призван обеспечить предупреждение и пресечение каналов сбыта этанола для производства нелегальной алкогольной продукции. По данным МВД, существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов с наименованием "Этанол" попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для выпуска суррогатной алкогольной продукции.

Закон вводит механизм, обеспечивающий совершенствование учета объема производства и оборота лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол". Он также предусматривает, что организации оптовой торговли лекарствами смогут продавать этанол только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую либо на медицинскую деятельность, медицинским организациям, а также аккредитованным испытательным лабораториям в области контроля качества лекарств.

При этом производители лекарственного этанола теперь обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку. Они будут наноситься на вторичную (потребительскую) упаковку, если она является индивидуальной вторичной упаковкой этого лекарства.

Этанол является спиртом и применяется в промышленности, косметологии, стоматологии, фармацевтике. В России ежегодно фиксируются случаи отравления алкоголем. Одной из причин этого является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. В поддельной алкогольной продукции используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол.