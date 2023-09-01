В России начинают действовать антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов начинают действовать в России с 1 сентября - с этой даты вступают в силу поправки в закон "О защите конкуренции", которые были приняты в июле текущего года.

Разработчиком поправок - "пятого антимонопольного пакета" - была Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

В частности, в законе "О защите конкуренции" появляется понятие "сетевой эффект": свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы, обеспечивающей возможность сделок между продавцами и покупателями, меняется в зависимости от изменения количества таких продавцов и покупателей.

Закон также дополняется новой статьей, которая запрещает монополистическую деятельность для владельцев программ, позволяющих проводить сделки между продавцами и покупателями в электронном виде. Требования будут применяться к цифровым платформам, занимающим доминирующее положение, в случае их недобросовестного поведения на рынке.

ФАС ранее приводила примеры подобного недобросовестного поведения: необоснованный отказ в доступе к цифровой платформе, навязывание невыгодных условий для потребителей, создание дискриминационных условий для предпринимателей, реализующих товар на маркетплейсе.

Критерии доминирующего положения для владельцев цифровых платформ, использующих "сетевой эффект", - выручка более 2 млрд рублей за последний календарный год и доля сделок на определенном товарном рынке свыше 35%.

Требования не будут препятствовать работе компаний, однако в случае их доминирования установят запрет на дискриминацию клиентов и монопольно высокую цену на оказываемые услуги, указывали в ФАС.

Другие изменения

Помимо этого, поправки в закон "О защите конкуренции" вводят новое условие для антимонопольного контроля за сделками с акциями (или долями), имуществом коммерческих организаций и правами в отношении коммерческих организаций. Теперь компании должны согласовывать с ФАС сделки, цена которых превышает 7 млрд рублей.

Кроме того, закон дополняется статьей "Экспертиза" - такую процедуру можно назначить при рассмотрении сделок экономической концентрации, при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также в целях осуществления антимонопольным органом контроля за исполнением предписаний.

Экспертиза может назначаться как по инициативе антимонопольного органа, так и по ходатайству заявителей или лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Закон определяет правовой статус эксперта, правила назначения экспертов и требования к ним. Например, если есть сомнения в беспристрастности эксперта, ему можно заявить отвод.