Россия на 50% сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Такая мера позволит федеральному бюджету экономить до 30 млрд рублей в месяц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 года. Он предполагает снижение выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу.

Корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц.

Согласно данным Минфина, российский бюджет в июле 2023 года выплатил нефтяным компаниям по топливному демпферу 110,4 млрд рублей. В январе - июле бюджет РФ снизил эти выплаты в 2,34 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 653 млрд рублей.

Сейчас топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.