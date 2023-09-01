Сверхлегкие воздушные суда с 1 сентября будут подлежать госучету

Речь идет об аппаратах массой до 115 кг

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сверхлегкие пилотируемые воздушные суда массой до 115 кг с 1 сентября 2023 года подлежат государственному учету. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в середине августа во исполнение указа президента.

В середине марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в России с сентября 2023 года государственный учет сверхлегких пилотируемых воздушных судов. Речь идет об аппаратах массой до 115 кг - дельтапланах, парамоторах, паралетах, микросамолетах, одноместных планерах и так далее.

Такие воздушные суда будут учитываться по тем же принципам, что и беспилотники (сейчас госрегистрации подлежат беспилотники массой от 0,15 кг до 30 кг; для них предусмотрена упрощенная система регистрации). Поставить на учет такое воздушное судно необходимо вне зависимости от того, изготовлено оно в России или ввезено из-за рубежа.

Как ранее поясняли в Минтрансе, постановка сверхлегкий судов на учет нужна для минимизации авиапроисшествий. За 2021 год было зафиксировано 10, а за 2022 год - 16 авиационных происшествий с такими судами. "В большинстве случаев возникли проблемы с установлением собственников таких воздушных судов. Кроме того, в настоящее время отсутствует какая-либо статистика о количестве пилотируемых воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее, поскольку они не подлежат регистрации", - добавляли в Минтрансе.