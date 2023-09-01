ЦБ РФ ужесточил для банков надбавки по необеспеченным потребкредитам

Мера направлена на повышение устойчивости кредитных организаций в случае роста потерь по таким займам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк России с 1 сентября 2023 года повысил для банков надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Ожидается, что под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными.

Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, указывали в ЦБ.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.

До этого надбавки к коэффициентам риска применялись только к рискованным кредитам с наиболее высокими значениями полной стоимости кредита и показателя долговой нагрузки.

При этом новые надбавки, как поясняли в ЦБ, будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Так, средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличился с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23). При этом, поскольку надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала банков будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери, однако величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.

Причины повышение надбавок

Ранее в регуляторе указывали, что задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с третьего квартала 2023 года ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше пяти лет.

Однако на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой - по мере обновления портфеля. Тогда как кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 года приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 году, напомнили в ЦБ.

В этой связи для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем.