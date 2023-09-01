31 августа, 21:34

Владельцы сетей связи с 1 сентября будут обязаны хранить данные три года

Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-розыскной деятельности или для обеспечения безопасности России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Владельцы технологических сетей связи с номерами автономной системы теперь обязаны хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

Согласно документу, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить на территории РФ голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме того, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.

Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-розыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.

Правительство будет определять состав обязательной для хранения информации, порядок ее предоставления и взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация