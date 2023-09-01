Россия начинает сокращение поставок нефти на 300 тыс. б/с на внешние рынки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия начала реализацию своих добровольных обязательств в рамках ОПЕК+ по сокращению поставок нефти на внешние рынки в объеме 300 тыс. баррелей в сутки к среднему значению мая - июня 2023 года.

ТАСС передавал, что Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ начала сокращать поставки нефти на мировые рынке еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с.

Вице-премьер России Александр Новак также говорил, что Россия договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут озвучены на следующей неделе.