31 августа, 21:04

Россия снизила максимальный дисконт Urals к Brent с $25 до $20 при налогообложении

РФ также сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России с 1 сентября начали работать поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют методику расчета стоимости цены российский экспортной нефти Urals, которая используется в налогообложении отрасли, в том числе для расчета налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Изменения предполагают снижение максимально возможного дисконта российской нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете НДПИ и НДД. Законом предусматривается ограничение максимального уровня скидки на Urals к Brent при налогообложении в размере $34 за баррель с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, был ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, используемого в налогообложении нефтяной отрасли. По его словам, $25 за баррель - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

Кроме того, согласно закону, Россия теперь сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация