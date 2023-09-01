Россия снизила максимальный дисконт Urals к Brent с $25 до $20 при налогообложении

РФ также сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России с 1 сентября начали работать поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют методику расчета стоимости цены российский экспортной нефти Urals, которая используется в налогообложении отрасли, в том числе для расчета налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Изменения предполагают снижение максимально возможного дисконта российской нефти Urals к Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете НДПИ и НДД. Законом предусматривается ограничение максимального уровня скидки на Urals к Brent при налогообложении в размере $34 за баррель с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, был ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, используемого в налогообложении нефтяной отрасли. По его словам, $25 за баррель - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

Кроме того, согласно закону, Россия теперь сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года.