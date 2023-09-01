Новые требования при продаже некоторых рецептурных препаратов вступили в силу в России

Они не должны сказаться на доступности лекарств для жителей страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Требования, уточняющие порядок продажи некоторых рецептурных препаратов, вступили в силу в России. В основном они касаются сотрудников аптек и, как ожидается, не повлияют на доступность лекарств для россиян.

Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 14 декабря 2018 года № 1556 "Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения".

"С сегодняшнего дня <…> меняется порядок продажи определенных рецептурных лекарств в аптеках: [это] психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, а также "социальные лекарства", стоимость которых полностью или частично оплачивает государство и лекарства, продаваемые дистанционно", - сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. Затем система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в государственную систему маркировки "Честный знак". Пробить в один чек можно будет сразу несколько рецептурных лекарств. На продажи иных препаратов новые правила не распространяются, пояснили в ЦРПТ.

Как отмечали ранее в Минздраве России, новые требования являются техническими. В большей степени они коснутся алгоритмов работы сотрудников аптек. Нововведения не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Кроме того, они позволят снизить риск злоупотреблений при продаже лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, подчеркивали в министерстве.