Самозанятые с 1 сентября будут допущены на рынок органической продукции

Минсельхоз также сможет включать в единый государственный реестр производителей органической продукции иностранные компании и лиц без гражданства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские самозанятые граждане, а также иностранные юридические лица и лица без гражданства с 1 сентября 2023 года получили возможность стать участниками рынка органической продукции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее физлиц, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, не могли включить в реестр производителей органической продукции. Инициатива, по словам ее авторов, разработана с целью устранить правовые проблемы и предоставить самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, равный доступ для включения в реестр производителей органической продукции.

Как ранее отмечали авторы закона, в настоящее время основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов являются самозанятые граждане. Принятый закон позволит им стать официальными производителями органической продукции.

Документ также позволяет Минсельхозу включать в единый государственный реестр производителей органической продукции иностранные компании и лиц без гражданства.