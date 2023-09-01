В России началась обязательная маркировка медизделий, детской воды, соков и БАДов

Ожидается, что внедрение специальных кодов позволит очистить рынки от контрафакта и защитит потребителей от фальсификата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Медицинские изделия, вода для детского питания, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски, биологически активные добавки (БАД) и антисептики подлежат в России с 1 сентября обязательной маркировке.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") ранее сообщили, что система полностью готова к обязательной маркировке новых товарных категорий с 1 сентября. По данным оператора, оборудования для нанесения кодов на российском рынке достаточно, на стоимость товаров это не повлияет.

"Внедрение маркировки позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата, защитит граждан нашей страны от небезопасной продукции. Государству маркировка таких товаров даст дополнительные возможности управления. Легальный бизнес же сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок и контрафакта", - убежден замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Сроки внедрения маркировки

Старт регистрации производителей и импортеров БАД и антисептиков в системе маркировки начинается 1 сентября, а с 1 октября они будут обязаны наносить на продукцию коды маркировки. Начало регистрации в системе производителей и импортеров медицинских изделий и кресел-колясок также стартует в пятницу, а само внедрение маркировки будет проходить поэтапно. С 1 октября коды маркировки будут наноситься на кресла-коляски, ортопедические изделия и рециркуляторы, а с 1 марта 2024 года - на прочие медицинские изделия: слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, рассказали в ЦРПТ.

Что касается безалкогольных напитков, то с 1 сентября начинается регистрация производителей и импортеров в системе "Честный знак". Внедрение обязательной маркировки в этой товарной группе разделено на этапы: с 1 декабря коды маркировки наносятся на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, с 1 марта 2024 года - на напитки в банке, в том числе алюминиевой. Исключение составляют соки, нектары, растительное молоко и компоты. На них маркировка во всех видах упаковки будет наноситься с 1 июня 2024 года, а также на другие безалкогольные напитки, за исключением стартующих с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года. Кроме того, с 1 сентября производители и импортеры воды для детского питания обязаны наносить на продукцию коды маркировки.