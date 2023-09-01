Эксперимент по внедрению исламского банкинга начнется в 4-х регионах РФ

Его запустят в в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Партнерское финансирование или исламский банкинг опробуют в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне, в дальнейшем территория проведения эксперимента может быть расширена правительством РФ по согласованию с Банком России. Соответствующий закон был подписан президентом РФ и вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Новая норма устанавливает двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен кабмином по согласованию с ЦБ.

Приобрести статус участника эксперимента вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Юридическое лицо приобретает статус участника эксперимента со дня внесения сведений о нем в реестр участников и утрачивает статус участника со дня исключения этих сведений из реестра, который ведет ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.