31 августа, 21:59

Росалкогольрегулирование переименовали в Росалкогольтабакконтроль

Теперь ведомство также контролирует и оборот табака

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование с 1 сентября переименовано в Росалкогольтабакконтроль после наделения службы дополнительными функциями по контролю за оборотом табака, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Уточняется, что решение было принято для совершенствования госуправления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В частности, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка переименована в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. На нее дополнительно возложены функции "по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", говорится в указе.

В июне президент подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, который, в частности, наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. 

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