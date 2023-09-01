В России биржевой норматив продаж бензина и дизеля вырос на 1 п.п.

Мера принята для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Норматив минимальной величины продажи бензина и дизеля на бирже с 1 сентября вырос на 1 процентный пункт: для бензина с 12% до 13% от общего объема производства, для дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%.

Чтобы мера начала действовать, ранее был подписан совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго и соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В пресс-службе ФАС отмечали, что требования по минимальной реализации топлива через биржу распространяются на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. Кроме того, участники рынка обязаны соблюдать критерии регулярности и равномерности продаж и планировать объемы реализации топлива на месяц вперед. По мнению ФАС, это позволит увеличить объем реализации бензина и дизеля на внутреннем рынке.

Решение принято также и для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива, неоднократно подчеркивали и в Минэнерго.

"В стране проводится последовательная политика по недопущению дальнейшего роста цен на моторное топливо. В частности, уже принято решение об увеличении минимальной доли продаж дизеля на бирже до 9,5%", - говорили в Минэнерго.