31 августа, 21:58

В районе Севморпути установили правила прохода иностранных судов во внутренние воды РФ

Новые нормы будут действовать в России с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2029 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Иностранные суда с разрешением на проход в акватории Северного морского пути (СМП) могут заплывать во внутренние воды России только в местах проливов, полностью принадлежащих РФ, или при следовании в морской порт. Об этом говорится в новых правилах плавания во внутренних морских водах судов под флагами иностранных государств, которые действуют в России с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2029 года.

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Организация плавания судов по СМП осуществляется госкорпорацией "Росатом" в соответствии с правилами прохождения в этой акватории, следует из кодекса торгового мореплавания РФ. Также по новым нормам иностранные суда, оказавшись в запретных или временно опасных для судоходства внутренних водах России, должны немедленно покинуть их.

К внутренним морским водам России относятся акватории портов, заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат РФ, а также водные пространства, исторически принадлежащие стране. 

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