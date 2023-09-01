Пассажиры смогут исправлять до двух ошибок в своих данных при покупке билета

По новым правилам также можно оформить льготные билеты через интернет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пассажиры смогут вносить изменения в свои персональные данные, если допустили не более двух ошибок при оформлении проездного. Это следует из новых правил перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети.

Если ошибка была обнаружена при оформлении билета в кассе, новый проездной переоформляется без сбора средств. А в случае отмены поезда дальнего следования, пассажиры могут переоформить билет на другой поезд вместо оформления возврата.

Кроме того, по новым правилам пассажиры смогут оформить льготные билеты через интернет.

Также в правилах теперь зафиксирован список документов для покупки билета на поезд дальнего следования. Среди документов паспорт, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении лица для детей до 14 лет; удостоверение военнослужащего РФ и моряка; военный билет; документ, удостоверяющий личность осужденного и другие. При этом в случае, если истек срок действия паспорта или свидетельства о рождении, купить проездной можно еще в течение 90 дней по этим документам.

Изменения в пригородном сообщении

Важным дополнением в правилах стало появление нового абонемента от 10 до 360 поездок в пригородных поездах на срок до 360 дней. Кроме того, в правилах отмечается, что в случае, если на станции или остановочном пункте отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы, терминалы самообслуживания, пассажир может осуществить посадку в поезд пригородного сообщения без билета.

С 1 сентября текущего года в России начали действовать новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети. "Приказ направлен на повышение качество взаимодействия перевозчиков с пассажирами и создание условий для повышения уровня сервиса", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минтранса.