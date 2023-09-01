Пассажирам с мелкими собаками без клетки будет необходимо выкупать в поезде купе

В новых правилах также уточнили порядок перевозки в качестве ручной клади в поездах дальнего следования и пригородного сообщения лыж и сноубордов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Владельцам маленьких собак без клетки или контейнера по новым правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети необходимо выкупить отдельное купе, как в случаях с крупными собаками. Это закреплено новыми правилами перевозки по железнодорожной сети, которые начали действовать с 1 сентября текущего года.

Питомцы должны находиться под контролем владельца. Кроме того, на собаке должен быть намордник и поводок.

Также пассажиры должны оплатить в поездах дальнего следования проезд мелких домашних животных, собак, кошек и птиц. Но при выкупе всех мест в купе отдельная плата за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц не взимается.

Новые дополнения в правилах

В правилах теперь уточнен порядок перевозки в качестве ручной клади в поездах дальнего следования и пригородного сообщения лыж, сноубордов, иных средств передвижения.

На одного пассажира в поезде дальнего следования в качестве ручной клади допускается не более одной пары лыж или одного сноуборда, которые по сумме измерений не превышают 180 см. Если габариты спортинвентаря больше, за него необходимо будет доплатить.

В поездах пригородного сообщения разрешается бесплатная перевозка одной и более пар лыж, сноуборда в одном чехле.