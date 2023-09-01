В России создали реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи

Согласно новым нормам, из оборота изымается продукция, изготовленная незарегистрированной компанией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России с 1 сентября создан реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи, в котором обязаны регистрироваться все производители этой продукции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон обязует всех производителей этой продукции с 1 сентября 2023 года регистрироваться в реестре, ведением которого будет заниматься Росалкогольрегулирование (с 1 сентября переименовано в Росалкогольтабакконтроль). Устанавливается перечень документов для включения в реестр, определяются основания для отказа во включении в него, а также для исключения - как в судебном порядке, так и по решению Росалкогольрегулирования. В отношении производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров в год предусматривается упрощенный порядок включения в реестр.

Также повышаются требования к пивоваренным компаниям. Ранее организации с мощностью основного оборудования менее 300 тыс. декалитров в год могли не оснащать производство приборами измерения и учета готовой продукции. Новые нормы снижают этот показатель до 100 декалитров в год.

Кроме того уточняется, что при включении организаций в реестр будет проводиться внеплановая выездная проверка предприятия для установления наличия основного технологического оборудования.

Закон устанавливает, что в реестр будут автоматически включены производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции или имеющие основное оборудование, оснащенное указанными средствами измерения и учета и опломбированное уполномоченным органом.

При этом уточняется, что в период с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года будут проведены выездные оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям.

Учет производства и оборота

Закрепляется перечень информации, на основании которой в Единой государственной автоматизированной системе учета будет осуществляться учет объема производства пивоваренной продукции, подлежащей обязательной маркировке.

С 15 января 2024 года предусматривается отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции - учет розничной продажи в ЕГАИС будет осуществляться на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров.

Согласно новым нормам, из оборота изымается продукция, произведенная организацией, которая не включена в реестр. Такие же санкции предусмотрены и в случае обнаружения на складах не включенных в реестр компаний технологического оборудования, используемого для производства пивных напитков. Кроме того, изъятию будет подлежать продукция, производитель который не предоставил сведения о ее маркировке и обороте.