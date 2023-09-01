Реестр лицензий на производство табака запущен в России

С помощью него планируется сократить объемы нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции запущен с 1 сентября в России. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из материалов кабмина, реестр создается на базе единой цифровой платформы "Гостех". В нем будет отражена информация о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Таким образом, контролирующие органы смогут оперативно проверять их статус.

Ранее отмечалось, что запуск реестра будет способствовать сокращению объемов нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов.

Документ подготовлен для реализации норм принятого в 2023 году закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, уточняется на сайте кабмина.