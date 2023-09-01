В России начнут штрафовать за отсутствие маркировки интернет-рекламы

За невыполнение требований законодательства участникам отрасли грозят взыскания до 700 тыс. руб

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Штрафы до 700 тыс. руб начинают действовать с 1 сентября 2023 года для рекламодателей и распространителей рекламы в России за неисполнение требований закона "О рекламе".

Согласно закону "О рекламе", участники рекламного рынка обязаны с сентября 2022 года маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. Как ранее отмечали в ведомстве, мониторинг рекламных публикаций в интернете показывает, что пока что не все участники рынка исполняют требования закона. Тогда же в ведомстве призвали получить идентификатор на новый и уже демонстрирующийся рекламный контент.

С 1 сентября за непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, либо несвоевременное их предоставление, либо предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации действует штраф. Для граждан он составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб, для должностных лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. руб, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Распространение рекламы без присвоенного ей идентификатора также наказывается штрафами: для граждан они составляют от 30 тыс. до 100 тыс. руб, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Для операторов рекламных данных за нарушение обязанностей также введены штрафы: для должностных лиц предусмотрено наказание от 100 тыс. до 200 тыс. руб, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

Вся реклама в сети, кроме рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, с 1 сентября прошлого года должна помечаться соответствующей надписью. Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей. Вся остальная реклама вместе с пометкой должна также содержать указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем.

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан Единый реестр интернет-рекламы, в который включаются в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Информация поступает в систему не напрямую от самих рекламодателей и распространителей рекламы, а через операторов рекламных данных. К ним относятся "Лаборатория разработки" ("Сбер"), "Яндекс оператор рекламных данных" ("Яндекс"), "ВК рекламные технологии" (VK), "Озон ОРД" ("Озон"), "Медиаскаут" (МТС), "Первый ОРД" ("Вымпелком"), "ОРД-А" ("Амбердата").

Знают ли россияне о требованиях по маркировке рекламы

Как показали данные опроса, проведенного коммуникационным агентством Win2Win Communications с помощью сервиса "Яндекс.Взгляд", половина россиян не знает о законодательных нововведениях, связанных с маркировкой интернет-рекламы (50,9%), еще 39% - только слышали о них. Лишь 10,1% интересовались изменениями и изучали их в деталях.

Чаще всего пользователи замечают маркировку "реклама" в интернет-СМИ (46,1%), а реже всего - у блогеров (11,3%). Однако на восприятие материалов это практически не влияет - 31,8% пользователей вообще не замечают маркировку, почти половина опрошенных - 46,7% - читает материалы с маркировкой, если тема или продукт интересны. Только 16,5% пользователей принципиально не читают тексты, помеченные как реклама.

То же самое можно сказать и о доверии к площадкам. Лишь для 22,9% опрошенных уровень доверия к источнику падает при появлении рекламных публикаций: 10,5% вообще перестают читать материалы, а еще 12,4% испытывают к площадке меньше доверия, но не уходят с нее. Для 32,5% наличие рекламы ничего не меняет, а еще для 44,6% ничего не меняется, если реклама не становится назойливой.

"Спрос на рекламу у блогеров и в телеграм-каналах стабильно высокий, и как показывает исследование - главное доверие к площадке, а маркировка в большинстве своем никак не влияет на восприятие и охват публикации", - сказала ТАСС генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерина Пикерсгиль.

Опрос был проведен в августе 2023 года, в преддверии вступления в силу поправок в закон "О рекламе". В нем приняли участие более 500 пользователей из разных регионов России.