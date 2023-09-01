Самозанятых обязали указывать данные о себе при рекламе товаров онлайн

Такая мера должна защитить права потребителей, сказано в сопроводительных материалах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Самозанятые с 1 сентября должны указывать данные о себе при онлайн-рекламе собственных товаров. Соответствующие поправки в закон "О рекламе" уже вступили в силу.

В числе сведений, которые нужно указывать, - фамилия, имя, отчество, ИНН. Как отмечалось в сопроводительных материалах, это позволит не только регламентировать предоставление рекламных услуг для самозанятых, в особенности - в агрегаторах и на маркетплейсах, но и защитить права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце.

Раньше на продавцов-самозанятых не распространялась обязанность указывать сведения о себе при продаже собственных товаров на маркетплейсах.