31 августа, 21:54

Самозанятых обязали указывать данные о себе при рекламе товаров онлайн

Такая мера должна защитить права потребителей, сказано в сопроводительных материалах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Самозанятые с 1 сентября должны указывать данные о себе при онлайн-рекламе собственных товаров. Соответствующие поправки в закон "О рекламе" уже вступили в силу.

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В числе сведений, которые нужно указывать, - фамилия, имя, отчество, ИНН. Как отмечалось в сопроводительных материалах, это позволит не только регламентировать предоставление рекламных услуг для самозанятых, в особенности - в агрегаторах и на маркетплейсах, но и защитить права потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце.

Раньше на продавцов-самозанятых не распространялась обязанность указывать сведения о себе при продаже собственных товаров на маркетплейсах. 

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