СП РФ сочла недостаточными меры повышения энергоэффективности жилья в РФ

Аудиторы выяснили, что из 44 целевых индикаторов 18 не были достигнуты

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) провела аудит мер для повышения энергоэффективности многоквартирных домов, которые сейчас реализуются в России, и пришла к выводу, что они недостаточны для целей госполитики. Об этом говорится в опубликованных палатой материалах.

"Меры, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (далее - МКД), пока недостаточны для достижения целей госполитики в сфере энергосбережения", - говорится в сообщении.

Так, аудиторы проверили результаты реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" от 2013 года и выяснили, что из 44 целевых индикаторов 18 не были достигнуты, а из 15 основных финансировались и реализовывались только 8.

В Счетной палате также указали на завышенные значения базового удельного потребления энергии на нужды горячего водоснабжения и общедомовые нужды, что позволяет многоквартирному дому получить более высокий класс энергоэффективности даже при низком уровне эффективности использования энергии. Кроме того, в РФ нет объективной информации об энергоэффективности домов. А данные в таких информационных системах, как ГИС "ЖКХ" и АИС "Реформа ЖКХ", существенно различаются между собой и с фактическими параметрами, решили в Счетной палате.

Повышенные требования к энергоэффективности

По мнению аудиторов, на перспективу 2060 года многоквартирные дома в РФ придется серьезно модернизировать с точки зрения энергоэффективности. В палате подсчитали, что порядка двух третей всего многоквартирного фонда, который в РФ будет в 2060 году, уже построены. На здания, построенные до 2000 года, в 2060 году может прийтись 28% общей площади жилищного фонда, на многоквартирные дома, построенные в 2001-2022 годах, - 36%.

По итогам аудита в Счетной палате предложили установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, создаваемого с использованием мер господдержки, и подготовить предложения, как можно стимулировать спрос и предложение на дома с околонулевым потреблением энергии, например "зеленую" ипотеку. Также в палате рекомендовали добавить сферу строительства и ЖКХ в проект комплексной госпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" и разработать меры, которые будут подталкивать жильцов и управляющие компании модернизировать энергоэффективность зданий.

Комментируя выводы Счетной палаты, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что "энергосбережение - это совместная задача для государства и общества, и важную роль в вопросах повышения энергоэффективности домов играет взаимодействие органов власти, людей и бизнеса".

Он напомнил, что Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года включает в себя несколько мероприятий, которые призваны снизить выбросы парниковых газов и повысить энергоэффективность жилья, и в ее рамках запланирована оценка уровня энергоэффективности фонда многоквартирного жилья в России.