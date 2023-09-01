В России вступили в силу правила развития туризма в заповедниках и нацпарках

Согласно закону, организовать туристическую деятельность в государственных природных заповедниках можно только на специально выделенных участках

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), вступил в силу в России.

Закон устанавливает особенности осуществления туризма в заповедниках, обеспечивающие сохранение природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить ООПТ без нанесения им ущерба, установление режима особой охраны, осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах.

Согласно закону, организовать туристическую деятельность в государственных природных заповедниках можно только на специально выделенных участках, которые не включают естественные экологические системы, природные комплексы и объекты, не являются средой обитания растений и животных, для сохранения которых создавался заповедник. Также документ запрещает строительство на территориях заповедников, которое не связано с выполнением возложенных на них задач.

В национальных парках предусматривается осуществление рекреационной деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Не допускается строительство здесь жилых домов. Рекреационная деятельность на территории национального парка должна осуществляться на основании соглашения на срок до 49 лет между уполномоченным органом власти и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, победителями торгов.

Ожидается, что новые правила позволят создать условия для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры ООПТ, обеспечить гражданам возможность комфортно путешествовать по России, посещать особо охраняемые природные территории для наблюдения за природой и приобщения к ней, увидеть уникальные природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.