Сельскохозяйственные животные с 1 сентября подлежат обязательной маркировке

Порядок учета животных, перечень видов, подлежащих маркировке и сроки осуществления учета установит правительство

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обязательная маркировка сельскохозяйственных животных введена в России с 1 сентября 2023 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, утвержденные поправки в закон "О ветеринарии" вводят понятия "маркирование" и "учет животных". Согласно им, данные будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

Порядок учета животных, перечень видов, подлежащих маркировке, а также сроки осуществления учета установит правительство РФ. Владельцы животных будут осуществлять их маркировку за свой счет или с привлечением иных лиц. Новые нормы позволят владельцам самостоятельно выбрать тип средства маркирования в соответствии с ветеринарными правилами и в зависимости от вида животного.

Законом устанавливается, что учету не будут подлежать объекты животного мира (организм животного происхождения, дикое животное - прим. ТАСС) и водные биоресурсы, а также не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам животные.

При этом в законе указывается, что учет животных, подлежащих маркированию, осуществляется в сроки, установленные правительством, но не ранее 1 марта 2024 года. Маркировка служебных животных, принадлежащих федеральным органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии РФ, исполнения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, начнется с 1 марта 2025 года.