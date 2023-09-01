Британский регулятор вторую зиму подряд будет доплачивать за экономию энергии

Проведенный компанией National Grid опрос показал, что в предстоящий зимний период 86% домохозяйств из тех, что участвовали в программе в прошлый раз, готовы вновь на нее записаться

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Оператор единой британской энергосистемы - компания National Grid - вторую зиму подряд будет выплачивать денежные вознаграждения тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии из-за ожидаемой высокой нагрузки на систему. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В нем отмечается, что прошлой зимой схемой воспользовались около 1,6 млн домохозяйств. Большинство из них взамен получили сниженные счета за электроэнергию. Проведенный National Grid опрос показал, что в предстоящий зимний период 86% этих домохозяйств готовы снова участвовать в программе.

"Участники указали на удовлетворение от того, что они справились с вызовом, заработали денежные средства и стали частью национальных коллективных усилий. Это основные выгоды от участия в этой схеме", - сказано в заявлении. В нем добавляется, что записаться на участие в этой программе можно будет в ближайшие месяцы.

Прошлой зимой с 17:00 до 18:00 по местному времени в Великобритании действовал особый режим энергосбережения. Жители королевства, которые снижали потребление электричества, в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей, могли рассчитывать на получение до £6 ($7,4 по курсу на тот момент) за каждый сэкономленный кВт⋅ч. Подобная мера была введена вследствие энергокризиса в Великобритании, вызванного резким ростом стоимости энергоресурсов и нарушением глобальных цепочек поставок газа на фоне конфликта на Украине.