Туркменские верфи построят два новых сухогруза

Соответствующее постановление подписал президент страны Сердар Бердымухамедов

АШХАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Туркменский судостроительный и ремонтный завод Balkan построит два новых сухогруза. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, в целях совершенствования материально-технической базы транспортной отрасли президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив агентству "Туркменский морской транспорт" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны заключить контракт с заводом "Балкан" на строительство двух сухогрузных судов.

Завод "Балкан" был реконструирован в 2018 году. В настоящее время его производственные характеристики рассчитаны на обработку 10 тыс. тонн стали и постройку от четырех до шести судов в год. Кроме того, на заводе существует возможность обработки 2 тыс. тонн стали в год для ремонта 20-30 судов. Сейчас предприятие ведет переговоры с зарубежными верфями по совместному строительству различного вида таких типов судов, как паромы, сухогрузы - контейнеровозы, землечерпалки, суда снабжения, нефтяные танкера и т. д.