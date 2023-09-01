Посол Узбекистана в Ашхабаде назвал стоимость проектов в сфере альтернативной энергетики

По словам Акмалжона Кучкарова, Ташкент в этой отрасли реализует проекты на $7,5 млрд

АШХАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Узбекистан в настоящее время реализует проекты в сфере альтернативной энергетики на $7,5 млрд. Об этом сообщил посол Узбекистана в Ашхабаде Акмалжон Кучкаров.

"Уже сегодня в сфере альтернативной энергетики и производства зеленого водорода осуществляются проекты на $7,5 млрд. В настоящее время в республике реализованы и находятся в стадии реализации более 10 проектов строительства солнечных электростанций с суммарной мощностью 15 гигаватт. К 2025 году Узбекистан намерен довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 20%", - написал он в статье, посвященной Дню независимости Узбекистана, опубликованной в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

Посол добавил, что в рамках реализуемой программы "Солнечный дом" в этом году в домах 37 тыс. жителей по всей стране будут установлены фотовольтаические панели. За каждый кВт⋅ч, переданный в единую электроэнергетическую систему, домовладельцы будут получать 8-10 центов.

Узбекистан 1 сентября отмечает национальный праздник - День независимости. Верховный Совет Узбекской ССР 31 августа 1991 года принял заявление о государственной независимости Республики Узбекистан.