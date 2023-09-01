В Приморье марифермы высадили 18 млн молоди морского гребешка

Как сообщили в полпредстве президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, в морскую среду обитания также выпустили 1,7 млн молоди дальневосточного трепанга

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Приморские предприятия марикультуры высадили на "морские огороды" более 18 млн молоди морского гребешка, сообщает пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"В морскую среду обитания марифермерами выпущено 18,1 млн штук молоди приморского гребешка и 1,7 млн штук молоди дальневосточного трепанга. После достижения особей товарного размера (на это потребуется 3-4 года) их поднимают с морского дна и поставляют на продовольственный рынок", - говорится в сообщении полпредства.

Дальневосточный трепанг и приморский гребешок относятся к особо ценным видам водных биоресурсов, они не разрешены к промышленной добыче в Приморском крае из-за истощения их природных запасов. Поэтому в Приморском крае их разводят централизованно на морских фермах.

В августе Приморский край пережил несколько сильных паводков, которые нанесли ущерб в том числе предприятиям марикультуры. В местных социальных сетях работники компаний сообщали о сильном опреснении прибрежных вод, из-за чего погибла часть урожая гребешка.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.