В РСТ считают, что турпоток из России в Китай начнет восстанавливаться в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что Хайнань является безвизовым направлением для граждан РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Китай начнет восстанавливаться в октябре текущего года с запуском полетных программ на Хайнань. Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Мы ожидаем начала восстановления с открытия полетных программ в Хайнань, это примерно октябрь. Но это не массовый поток, это будет примерно 30% от тех объемов, которые были ранее по этому направлению", - сказал он.

Эксперт напомнил, что Хайнань является безвизовым направлением для россиян. Сейчас туда можно попасть только на стыковочных рейсах. По словам Горина, пока безвизовые турпоездки между Россией и Китаем осуществляются фактически в тестовом режиме и носят единичный характер.

"С 10 августа тестовые группы прежде всего приграничные осуществляют поездки. Группы в приграничных районах - это две-три группы организованных путешественников в день", - отметил Горин.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Минэкономразвития РФ прогнозировало, что взаимный туристический поток России и Китая в 2023 году составит около 500 тыс. человек. В "доковидный" 2019 год взаимный турпоток достигал 4 млн человек.