1 сентября, 04:11

Росприроднадзор попросил взыскать с красноярской компании 3 млн рублей за загрязнение реки

Речь идет о водном объекте в Междуреченске Кемеровской области

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с иском в Арбитражный суд Красноярского края из-за загрязнения золотодобывающей компанией реки в Междуреченске Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении суда региона.

"Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования просит взыскать с ООО "Артель старателей "Горная" более 3 млн рублей вреда, причиненного водному объекту - реке Федоровке", - говорится в сообщении.

По мнению истца, в результате производственной деятельности компании произошло загрязнение реки, размер ущерба составил 3,3 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, компания "Артель старателей "Горная" зарегистрирована в Красноярске, занимается добычей руды и песков драгоценных металлов. 

Теги:
РоссияКрасноярский крайЭкология
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