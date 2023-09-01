Росприроднадзор попросил взыскать с красноярской компании 3 млн рублей за загрязнение реки

Речь идет о водном объекте в Междуреченске Кемеровской области

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с иском в Арбитражный суд Красноярского края из-за загрязнения золотодобывающей компанией реки в Междуреченске Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении суда региона.

"Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования просит взыскать с ООО "Артель старателей "Горная" более 3 млн рублей вреда, причиненного водному объекту - реке Федоровке", - говорится в сообщении.

По мнению истца, в результате производственной деятельности компании произошло загрязнение реки, размер ущерба составил 3,3 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, компания "Артель старателей "Горная" зарегистрирована в Красноярске, занимается добычей руды и песков драгоценных металлов.