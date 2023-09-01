Источник назвал предложение России по зерну интересным Турции, но политически сложным

Собеседник агентства добавил, что наименее рискованным для Анкары остается изначальный вариант зерновой сделки

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Предложение России о поставке 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене для его переработки в муку и ее экспорта в нуждающиеся страны интересно Анкаре, но требует оценки политических аспектов. Об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах Турции.

"Это предложение интересно Анкаре, в том числе и из-за потенциального участия в нем Катара. Глава турецкого МИД [Хакан Фидан] в Москве получил более детальную информацию об этой инициативе, и ее оценят в Анкаре. Есть, однако, политические моменты, которые могут осложнить реализацию. Турция все же стремится решать вопрос с зерном при участии ООН, а некоторым западным союзникам Анкары может не понравиться такая самостоятельная инициатива", - считает собеседник агентства.

Он также добавил, что наименее рискованным для Турции остается изначальный вариант зерновой сделки, поэтому она "продолжит всеми силами пытаться содействовать поиску компромисса между сторонами, чтобы Россия вернулась к этим договоренностям".

31 августа в Москве состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и Фидана, которые обсудили в том числе зерновую сделку. В МИД РФ накануне встречи указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы по организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.