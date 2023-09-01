Утилизаторов в РФ с 1 сентября обязали перерабатывать 85% электронного лома

Такие меры должны снизить вред окружающей среде и помочь в развитии экономики замкнутого цикла, считает глава РЭО Денис Буцаев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования вводятся в России, они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники на уровне 85%, а также вводят требования для утилизаторов. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Ранее не регламентировалась глубина утилизации электронных отходов, попавших на переработку. С 1 сентября 2023 года глубина будет установлена на минимальном уровне в 85%. Кроме того, для утилизаторов вводятся требования по наличию весов и мощностей. Таким образом, перед организациями, которые занимаются утилизацией будет стоять задача из всей массы поступивших на переработку отходов получить 85% вторичного сырья, например из 100 кг старой электроники достать 85 кг пластика, стекла, черного и цветного металлолома. Новые правила вступают в силу в целях снижения вреда окружающей среде, а также для развития экономики замкнутого цикла и совершенствования отрасли обращения с отходами в нашей стране", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Приказ Минприроды также устанавливает, что индивидуальные предприниматели и юрлица должны в течение 11 месяцев отправлять электролом на утилизацию организациям, законно занимающимся сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением таких отходов. Теперь эти лица и компании должны иметь не только лицензию по обращению отходов четырех классов опасности, но и необходимые мощности и систему весового контроля. Они также должны указывать в видах работ утилизацию отходов соответствующего класса опасности и соответствующие виды отходов или групп отходов. К оборудованию относятся специализированные установки, в том числе мобильные.

Кроме того, меняются правила для органов местного самоуправления, которые обязаны списывать и направлять на утилизацию электронику и технику. Теперь государственные и муниципальные предприятия, организации должны при подготовке конкурсной документации учитывать требования к утилизаторам. Для участия в тендере одной лицензии будет недостаточно, важно выполнение всех вышеперечисленных условий.