Крупнейший индийский атомный реактор АЭС "Какрапар" вышел на полную мощность

Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это событие исторической вехой

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Третий энергоблок индийской атомной станции "Какрапар", который является крупнейшим разработанным в стране реактором, вышел на полную мощность. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индия достигла новой исторической вехи. Первый индийский реактор мощностью 700 МВт АЭС "Какрапар" в Гуджарате вышел на полную мощность. Поздравляю наших ученых и инженеров", - написал Моди в соцсети X (ранее Twitter).

Энергоблок был введен в эксплуатацию 30 июня, но первые два месяца проработал на 90% проектной мощности. Он стал первым индийским тяжеловодным реактором такого типа и мощности, введенным в эксплуатацию. Строительство второго аналогичного реактора на той же АЭС практически завершено, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Новые энергоблоки в несколько раз увеличат выработку АЭС "Какрапар", которая до этого располагала двумя реакторами мощностью 220 МВт.

Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL), являющаяся оператором АЭС в стране, реализует еще два проекта по строительству новых энергоблоков того же типа в Раджастхане и Харьяне. В планах строительство еще нескольких в других штатах страны. По данным Совета по регулированию атомной энергии Индии, общая выработка АЭС страны составляет 6 780 МВт. NPCIL намерена постепенно увеличить ее до 16 700 МВт.