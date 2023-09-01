Эксперт: Турция обладает мощностями для переработки дополнительно 1 млн тонн зерна из РФ

Специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу при этом усомнился, что Анкара станет присоединяться к этой зерновой инициативе, не получив одобрения от США

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Турция сможет переработать дополнительный миллион тонн зерна из России и экспортировать его. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

"У Турции есть необходимая инфраструктура и мощности, чтобы переработать миллион тонн зерна из России в дополнение к тем объемам, которыми уже загружены ее фабрики. Это не станет сложной нагрузкой. Зерно будет переработано в муку, и Турция сможет ее экспортировать в нуждающиеся страны", - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую инициативу российской стороны.

"Производственные, перерабатывающие мощности Турции составляют около 27 млн тонн зерна в год. В 2022 году она экспортировала около 3 млн тонн муки. Дополнительный миллион тонн российской пшеницы может быть переработан", - сказал Гедикоглу.

В то же время собеседник агентства выразил сомнение, что Анкара станет присоединяться к этой зерновой инициативе, не получив определенного одобрения со стороны США. "Все же экономика страны сильно подвержена кризисам, которые могут быть спровоцированы США. Турции не нужно спрашивать мнение США, только если это зерно будет использоваться для удовлетворения ее собственных потребностей. В остальных случаях потребуется согласование. В текущих условиях не думаю, что Анкаре нужен конфликт с Вашингтоном", - считает Гедикоглу.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили в том числе зерновую сделку. В МИД РФ накануне встречи указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Россией.