В России более 1,56 млн женщин имеют свой бизнес в качестве ИП

В Минэкономразвития сообщили, что традиционно "мужскими" сферами бизнеса для ИП являются добыча полезных ископаемых и обеспечение газом и водой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России более 1,56 млн женщин имеют свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Такие данные ТАСС привели в Минэкономразвития.

"Сегодня в России более 1,56 млн женщин-ИП. Этот показатель сопоставим с наиболее популярными "женскими" профессиями. Женщин индивидуальных предпринимателей столько же, сколько женщин-врачей и женщин-учителей", - отметила замглавы МЭР Татьяна Илюшникова, слова которой привели в министерстве.

По данным Минпросвещения РФ, в России порядка 1,2 млн учителей, и 88% из них - женщины. Врачей в России, по данным ВОЗ, около 615 тыс. - порядка 430 тыс. из них женщины, то есть около 70% от общего числа.

"Что интересно, в бизнесе женщины часто выбирают социальную сферу деятельности", - подчеркнула Илюшникова.

В МЭР также добавили, что традиционно "мужскими" сферами бизнеса для ИП являются добыча полезных ископаемых и обеспечение газом и водой - 88% ИП в этой сфере приходится на мужчин. Также "мужские" сферы - это строительство (85%), транспорт и логистика (84%), сельское и лесное хозяйство (79%).

Согласно данным Министерства экономического развития на середину июля 2023 года, число индивидуальных предпринимателей в стране достигло 3,9 млн человек.