Во Внукове сняли ограничения на полеты

Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся в аэропорту Внуково, сняты, и авиаузел работает штатно, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В целях обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 часов все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пресечении попытки пролета беспилотника в Люберецком районе к столице. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.