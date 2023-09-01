МТС полностью заместила используемое иностранное ПО для борьбы с мошенничеством

В пресс-службе компании сообщили, что зарубежное программное обеспечение хуже выявляло аномалии и анализировало поведение пользователей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС полностью заменил используемое им иностранное ПО в области борьбы с мошенничеством, перейдя на антифрод-систему собственной разработки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, зарубежное программное обеспечение хуже выявляло аномалии и анализировало поведение пользователей.

Какое ПО оператор использовал ранее, в его пресс-службе не уточнили. Но новое - антифрод-система Fraud Detection Platform - на 31% быстрее и точнее анализирует пользователей. Более того, мониторинг на иностранном ПО работал только на основе статических правил, а отечественное включает ML детекцию (ML - машинное обучение), основанную на более чем 250 параметрах, рассчитываемых для активных абонентов МТС.

"Такой многофакторный анализ позволяет выявлять даже самые нетипичные мошеннические схемы. Ранее антифрод-система учитывала только 32 показателя по каждому действию в сети, теперь число параметров не ограничено", - отметили в МТС. Внедрение новой системы позволит экосистеме МТС экономить около 460 млн рублей в год.

Решение перейти на собственную антифрод-систему объяснил директор по информационным технологиям IТ-кластера "Развитие инфраструктуры" МТС Андрей Ефремов. По его словам, мошенники продолжают изобретать новые схемы обмана пользователей, поэтому переход необходим и важен в настоящее время.

В новость внесена правка (08:29 мск) - вносятся изменения в заголовок и лид в связи с корректировкой информации пресс-службой.