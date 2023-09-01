Паром "Александр Деев" выходит в первый рейс на линии между Сахалином и материком

1 сентября планируется загрузка 45 единиц автотранспорта и отправка в порт Ванино для дальнейшей работы

ТАСС, 1 сентября. Новый грузопассажирский паром "Александр Деев" в пятницу прибыл на Сахалин и приступает к работе на линии Ванино - Холмск, соединяющей островной регион с материком, сообщил Минтранс области в своем Telegram-канале.

Судно вышло из порта Владивосток утром 29 августа и утром 1 сентября прибыло в порт Холмск.

"Паром "Александр Деев" прибыл на Сахалин и уже готов к работе на линии Ванино - Холмск. Приемочная команда и экипаж в сжатые сроки успешно завершили приемо-сдаточные мероприятия во Владивостоке и привели паром в островной регион, тем самым обеспечив его ввод в эксплуатацию и уже сегодня планируется загрузка 45 единиц автотранспорта и отправка в порт Ванино для дальнейшей работы", - говорится в сообщении.

Минтранс уточняет, что 1 сентября новый паром должен выйти в первый рейс. В министерстве ТАСС уточнили, что сейчас паром грузится, после чего он выйдет на линию. Постановка его на линию позволит кратно увеличить провозную способность переправы.

Судно способно выполнять рейсы в сложных погодных условиях, двигаться во льдах толщиной до 1 м, перевозить до 150 пассажиров, не менее 30 железнодорожных вагонов и 12 автосоставов на главной палубе, 9 легковых автомобилей на нижней палубе.

Закладка судна "Александр Деев" состоялась на Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную компанию) в июне 2017 года, спуск на воду - в августе 2019 года. Заводские ходовые испытания завершились в августе 2022 года. Повышенная ледопроходимость судна обеспечивает сохранение скорости не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 м и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 м.