ФРГ за сезон нарастила импорт азотных удобрений из России на 334%

По данным Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, показатель составил около 167 тыс. тонн

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Германский импорт азотных удобрений из России за сезон вырос на 334% и составил порядка 167 тыс. тонн. Об этом в среду сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на Ассоциацию сельскохозяйственной промышленности ФРГ.

С июля 2022 года по июнь 2023 года, как пишет издание, он достиг всего около 38,5 тыс. тонн. Доля России в общем импорте выросла с 5,6% до почти 18% всего за один год. В частности, импорт карбамида, в котором самое высокое содержание азота, увеличился на 304% в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом импортеры ФРГ заплатили лишь около €360 за тонну вместо €536 в предыдущем сезоне, замечает газета.

Издание подчеркивает, что "собственное производство химикатов стало слишком дорогим в 2022 году и в настоящее время не дешевеет: это веская причина для России экспортировать еще больше продукции в Германию и ЕС, потому что продукты питания и удобрения не затронуты санкциями Евросоюза".

Новая статистика Германии также перекликается с европейской тенденцией: Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС в сезоне 2022/23 года, нарастив долю до 19%.

Ранее газета Bild сообщила, что российские удобрения заполнили германский рынок, в то время как траты на их производство в свете отказа от газа из РФ в самой Германии выросли на 150%. Издание указывало, что экспорт удобрений не подпадает по санкции ЕС. "И в то время, когда в России газ стоит дешево, отказ от российского газа для химической промышленности Германии имеет фатальные последствия: цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти - на 150%", - говорилось в статье. В итоге германские производители столкнулись с угрозой прекращения производства.