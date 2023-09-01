Токаев заявил о необходимости обеспечения экономической самодостаточности Казахстана

Президент страны отметил, что основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстан должен сформировать свой прочный промышленный каркас и обеспечить экономическую самодостаточность. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу "Экономический курс справедливого Казахстана" на открытии парламентской сессии.

"На текущем этапе самая важная задача - это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной", - сказал он.

По его словам, следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. "Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела", - пояснил глава государства.

Он также отметил, что важно максимально задействовать собственные сырье, кадры и товары. "Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития. Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам", - подчеркнул Токаев.

Экономический рывок

Токаев отметил, что у республики есть все возможности для сильного экономического рывка и перехода на новую экономическую модель.

"В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан", - сказал президент.