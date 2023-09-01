Токаев заявил о необходимости снизить зависимость Казахстана от импорта в ОПК

Президент страны назвал важнейшей задачей создание цикла производства с высокой долей локализации

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужно снизить зависимость от импортных поставок в оборонно-промышленном комплексе.

"Еще один важный вопрос - всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок" - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, казахстанская армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием.

"Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.