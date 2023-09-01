В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

Временные ограничения были введены с 05:39 до 08:00

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме, ограничения на прием и вылет воздушных судов, вводившиеся с 05:39 до 08:00, сняты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, отметив, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:39 до 08:00.

Также отмечается, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержаны 11 рейсов, 1 рейс отменен. Во Внукове задержано 17 рейсов. В Домодедове задержано 26 рейсов, отменены - 5. В Жуковском задержано 4 рейса, отменено - 2.

Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке пролета к Москве беспилотника, который в Люберцах ликвидировали силы противовоздушной обороны города.