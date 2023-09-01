Токаев: Казахстан должен быть независимым от соседних стран в получении электроэнергии

В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 ГВт, сообщил президент страны

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстан в перспективе должен обеспечить свою независимость от соседних стран в обеспечении электроэнергией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу "Экономический курс справедливого Казахстана" на открытии парламентской сессии.

"Требует решения и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 ГВт. Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства", - сказал он.

По его словам, уже в 2023 году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. "На станции будут работать все восемь блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3", - пояснил глава государства.