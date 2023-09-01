Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы во время ограничения полетов над Москвой

Все три московских аэропорта и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы во время ограничения воздушного пространства над Москвой. Об этом журналистам сообщили в Росавиации. В настоящее время все три московских аэропорта и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

"Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - говорится в сообщении Росавиации.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пресечении попытки пролета беспилотника в Люберецком районе к столице. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.