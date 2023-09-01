Регуляторы заявили, что компания Лондона поставляла поддельные детали для Boeing и Airbus

По данным Bloomberg, двигатель CFM56 является самым продаваемым в мире, однако пока точно не установлено, сколько самолетов могло пострадать

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Европейские авиационные регуляторы выявили, что лондонская компания AOG Tecknics поставляла поддельные детали для ремонта реактивных двигателей самолетов Airbus SE A320 и Boeing Co 737. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на заявления компаний и документы регуляторов.

"Было подделано множество сертификатов <...> деталей, поставляемых через AOG Tecknics", - говорится в заявлении Агентства авиационной безопасности ЕС. Организации, указанные в качестве производителя таких деталей, позже подтвердили, что "они не выдавали этот сертификат и не производили детали". Всего было выявлено 72 фальсифицированных документа, уточняет Bloomberg.

Как отмечает агентство, двигатель CFM56 является самым продаваемым в мире, однако пока точно не установлено, сколько самолетов могло пострадать. Поэтому Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало операторам "помещать на карантин" детали с поддельной документацией. При этом AOG Tecknics пока не предоставила подробностей о происхождении сомнительных деталей.

Ранее в начале августа Управление гражданской авиации Великобритании заявило, что оно расследует "большое количество сомнительных подозрительных неутвержденных деталей", поставляемых через AOG Tecknics.