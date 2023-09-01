Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум

Президент страны назвал строительство или отказ от возведения АЭС крайне важным вопросом

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.

"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

Он отметил, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом. "Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций", - пояснил президент.

По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. "В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов", - подчеркнул Токаев.