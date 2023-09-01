Токаев сообщил, что Казахстан в транспортной сфере продолжит сотрудничество с РФ и Китаем

По словам президента Казахстана, стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика в транспортной сфере продолжит взаимодействие с Россией и Китаем.

"В первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал, обводная линия Алматы. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем" - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

Он отметил, что стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. "Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. "Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли", - отметил Токаев.