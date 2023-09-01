1 сентября, 06:03,
обновлено 1 сентября, 06:16

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 52,7 пункта

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2023 года вырос до 52,7 пункта против 52,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Рост новых заказов ускорился до трехмесячного максимума, так как фирмы сообщили об улучшении рыночного спроса", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Аналитики отмечают, что общий объем нового бизнеса был поддержан значительным увеличением числа новых экспортных заказов. Темпы роста были самыми высокими с марта 2008 года, добавляется в сообщении. Некоторые фирмы также сообщили о том, что им удалось привлечь новых клиентов из соседних стран. При этом отмечается. что темпы инфляции цен на продукцию ускорились. 

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