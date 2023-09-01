Токаев призвал к активизации освоения в Казахстане залежей редких металлов

Президент страны отметил, что в республике следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал одной из приоритетных для промышленности республики задачу более активного освоения залежей редкоземельных металлов. Об этом казахстанский лидер заявил в ходе послания к народу на открытии сессии парламента Казахстана.

"Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира", - подчеркнул Токаев.

По его словам, до конца 2023 года в Казахстане в целом будет разработано "комплексное видение" развития отрасли. Глава республики указал, что с целью поддержки промышленности в стране следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. "Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в сфере развития добывающей промышленности в республике необходимо активизировать геологоразведку. "В нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять", - сказал глава государства.

Он заявил, что в Казахстане следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств.