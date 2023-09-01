1 сентября, 06:31

Токаев заявил, что перевозки по Транскаспийскому маршруту можно увеличить в пять раз

Президент Казахстана отметил, что для этого нужно объединить усилия с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Турцией

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в среднесрочной перспективе объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту можно будет увеличить в пять раз.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

По его словам, предстоит построить новый "сухой порт" на переходе Бахты, ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора.

"Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта "Пояс и путь" с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии", - отметил президент Казахстана. 

Теги:
АзербайджанГрузияКазахстанТурцияКитайТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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